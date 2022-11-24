ПриватБанк збільшив ліміт на зняття готівки до 20 тисяч гривень для будь-яких карток

Державний ПриватБанк із 23 листопада збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах своєї мережі для іноземних карток і карток інших банків до 20 тисяч гривень за одну операцію. Повторно таку ж суму можна зняти за три години.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зазначив, що наразі в мережі банку працюють понад 5 тисяч банкоматів у всіх регіонах України.

Раніше ліміт на зняття готівки в банкоматах ПриватБанку за чужими та іноземними картками становив 10 тисяч гривень.