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На кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску. Там немає світла

Автор:
Софія Телішевська
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На кордоні з Молдовою через відсутність електроенергії не працюють пункти пропуску.

Про це повідомляє Прикордонна служба Молдови.

«Пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності в базі даних митного органу України та відсутність електроенергії на українській стороні», — зазначає служба.

Призупинили роботу такі пункти:

  • Вулканешти — Виноградівка;
  • Мирне — Табаки;
  • Чадир-Лунга — Нові Трояни;
  • Бричани — Росошани;
  • Окниця — Сокиряни;
  • Ґріманкауць — Вашківці;
  • Джурджулешть — Рені;
  • Чишмикиой — Долинске.

Із 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. Тільки за минулу добу від ударів постраждали 50 цивільних.

За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.