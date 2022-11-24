На кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску. Там немає світла

На кордоні з Молдовою через відсутність електроенергії не працюють пункти пропуску.
Про це повідомляє Прикордонна служба Молдови.
«Пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності в базі даних митного органу України та відсутність електроенергії на українській стороні», — зазначає служба.
Призупинили роботу такі пункти:
- Вулканешти — Виноградівка;
- Мирне — Табаки;
- Чадир-Лунга — Нові Трояни;
- Бричани — Росошани;
- Окниця — Сокиряни;
- Ґріманкауць — Вашківці;
- Джурджулешть — Рені;
- Чишмикиой — Долинске.
Із 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. Тільки за минулу добу від ударів постраждали 50 цивільних.
За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.