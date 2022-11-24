На кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску. Там немає світла

«Пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності в базі даних митного органу України та відсутність електроенергії на українській стороні», — зазначає служба.

Про це повідомляє Прикордонна служба Молдови.

На кордоні з Молдовою через відсутність електроенергії не працюють пункти пропуску.

Із 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. Тільки за минулу добу від ударів постраждали 50 цивільних.

За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.