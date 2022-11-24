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ЗСУ знищили ще 310 окупантів. Яку техніку росіяни втратили за останню добу

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 23 листопада російська армія втратила вбитими ще 310 солдатів. Загалом за 274 дні вторгнення росіяни недорахувалися 85 720 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 898 танки (+1 за минулу добу);
  • 5 839 бойових броньованих машин (+7);
  • 1 889 артилерійських систем (+2);
  • 395 РСЗВ;
  • 209 засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 547 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+10);
  • 531 крилата ракета (+51);
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 400 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+4);
  • 161 одиниця спеціальної техніки.

Учора підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Марʼїнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.

  • Із 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. Тільки за минулу добу від ударів постраждали 50 цивільних.
  • За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак ― 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15 і 23 листопада.