Politico: Росіяни можуть вдатися до застосування хімічної зброї, якщо зазнаватимуть великих втрат на фронті

В адміністрації Джо Байдена припускають, що росія, перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО, може застосувати хімічну зброю в Україні. Такий варіант розвитку подій там розглядають у контексті безсилля російської армії, яка продовжує втрачати свої позиції на фронті.

Про це пише Politico з посиланням на шість обізнаних джерел.

Адміністрація президента США намагається підготувати союзників до такого сценарію, а також мобілізувати нові ресурси та інвестиції у виробництво систем виявлення хімічних речовин у разі використання такої зброї.

НАГОЛОШУЄМО, у матеріалі вказано, що США не мають жодних розвідувальних даних, які вказували б на неминуче застосування хімічної зброї. Багато чиновників Пентагону вважають, що бойові дії припиняться протягом зимових місяців, при цьому жодна зі сторін не зможе захопити багато позицій.

«Але деякі високопосадовці, які працюють над цим питанням, дійшли висновку, що в разі продовження втрат на полі бою або повного розпаду російської армії москва може вдатися до застосування хімічної зброї, зокрема тієї, яку повʼязують з отруєнням Олексія Навального», — пише Politico.

Така атака включала б хімічні речовини, які легко приховати, щоб західним країнам було важче знайти прямі докази причетності рф, зокрема кремль може використати агенти на основі фармацевтичних препаратів, відомі як PBA.

Деякі хімічні речовини росія може використати для атаки з масовими жертвами. Це може бути аерозольне розпилення або використання речовин у боєприпасах, припускають співрозмовники видання.