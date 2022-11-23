Росіяни випустили по Україні 70 крилатих ракет. ППО збила 51 з них

Від початку повітряної тривоги росія випустила близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». Із них сили ППО збили 51 ракету. На півдні також вдалося знищити пʼять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет».

Про це повідомило Командування повітряних сил.

Росія завдала масованого ракетного удару по обʼєктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Пуски ворог здійснював з 10 літаків-ракетоносців Ту-95МС із районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.