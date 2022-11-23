Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців

Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернули 35 військових і одного цивільного.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

«Серед звільнених — хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, яких взяли в полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення», — зазначив він.

Загалом із полону звільнили 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, чотирьох бійців Військово-морських сил й одного військового ЗСУ. Також звільнили одного цивільного, якому ампутували ногу.