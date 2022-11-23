ДБР заблокувало схему українського концерну, який постачав зброю та боєприпаси російському ВПК

Державне бюро розслідувань викрило схему поставок з українського концерну екснардепа російському військово-промисловому комплексу зброї та боєприпасів. Загалом з 24 лютого з України до рф поставили запчастин на 190 мільйонів гривень.
Про це пише пресслужба ДБР.
«Працівники Державного бюро розслідувань викрили та заблокували міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та обʼєктів критичної інфраструктури рф. Бюро також унеможливило участь зрадників-колаборантів, колишніх представників однієї з проросійських партій, у тендерних процедурах силових відомств агресора», — йдеться в повідомленні.
Концерн родини колишнього нардепа з 2014 року забезпечував держпідприємства росії високоефективним та енергозберігаючим обладнанням, необхідним для сталого функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних і транспортних підприємств.
Концерн займав друге місце в поставках продукції для російських компаній. Після вторгнення власники продовжили співпрацювати з росією та відправляли їм товари через фірми-прокладки.
«Також за клопотанням ДБР накладено арешти на майно концерну, зокрема на два заводи ― у Сумах і Полтаві, ТРЦ в Сумах, низку квартир у Києві, елітні авто. Загальна вартість вже знайденого становить понад один млрд грн», — зазначили в ДБР.
- На початку жовтня Державне бюро розслідувань передало Кабінету міністрів список російських компаній та громадян для включення їх до санкційного списку і примусового вилучення майна.
- 1 жовтня Україна запровадила санкції проти понад 3 600 росіян і російських компаній. Туди потрапили родичі путіна, а також російські пропагандисти, олігархи та колаборанти.