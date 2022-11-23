Reuters: G7 хоче встановити цінову межу для російської нафти на рівні $65―70 за барель

Країни «Великої сімки» пропонують встановити цінову межу для російської нафти на рівні $65―70 за барель. Наразі цю пропозицію обговорюють в Євросоюзі.
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Посли 27 країн-членів ЄС зараз намагаються дійти згоди з приводу такої пропозиції, щоб до кінця дня виступити з офіційною спільною позицією. Також до ЄС та G7 має долучитися Австралія.
Ідея цінової межі полягає в тому, щоб заборонити судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі з російською нафтою, якщо вона продаватиметься за більшою ціною, ніж встановлена «Великою сімкою» та її союзниками.
Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії, які займаються торгівлею сирою нафтою, базуються у країнах G7, така цінова межа ускладнить москві продаж своєї нафти за вищою ціною. Переважна більшість її нафти транспортується танкерами, а не трубопроводами.
Водночас, оскільки собівартість видобутку оцінюється приблизно у $20 за барель, росія продовжуватиме видобувати та продавати нафту, що запобігатиме дефіциту на ринку.
- З 5 грудня в Євросоюзі набуде чинності ембарго на постачання майже всієї нафти з росії. Тимчасове право на постачання нафти з рф трубопроводом збережуть лише Угорщина, Словаччина і Чехія.
- Очікується, що 23 листопада країни G7 оголосять граничний рівень цін на російську нафту.