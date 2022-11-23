ГУР: Росіяни будують оборонні смуги на підступах до Криму та у Джанкойському районі

Росіяни активно готуються до оборони Кримського півострова, зокрема створюють позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, передає Укрінформ.

За його словами, воєнна розвідка України наразі не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова.

«Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра в Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже в результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ», — зазначив Черняк.

Говорячи про евакуацію росіян і колаборантів із Херсонщини та Запоріжжя, представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію росії.

«Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для росії буде втрачений та повернеться до України», — зазначив представник ГУР.

Також він додав, що загарбники у Криму намагаються тримати під прикриттям систем ППО кораблі Чорноморського флоту та військову техніку.

«Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління в заборонених місцях і недотримання правил безпеки», — зазначив Черняк.