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Генштаб: ЗСУ знищили 410 російських окупантів за добу

Автор:
Анна Холоднова
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Станом на 23 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 85 410 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 897 танків;
  • 5 832 бойові броньовані машини;
  • 1 887 артилерійських систем;
  • 395 реактивних систем залпового вогню;
  • 209 засобів протиповітряної оборони;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 4 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 537 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 161 одиниця спеціальної техніки;
  • 480 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.