Війська росії обстріляли Купʼянськ на Харківщині — загинули двоє людей

Російські військові обстріляли місто Купʼянськ у Харківській області. Загинули двоє людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Під ударом опинилися житловий будинок і поліклініка. Тимошенко показав наслідки російської атаки.

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За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, обстріл відбувся близько 07:40 23 листопада. Російські снаряди пошкодили девʼятиповерхівку та будівлю полікліники. Загинули жінка 55 років і чоловік 68 років, двоє людей отримали поранення. Одного з них госпіталізували, іншому надали допомогу на місці.