Помер Юрій Шухевич — колишній нардеп і син Романа Шухевича

На 90-му році життя помер колишній нардеп, Герой України Юрій Шухевич. Він був сином командувача ОУН-УПА Романа Шухевича.

Інформацію про його смерть підтвердила львівському виданню NTA дружина Наталія.

Останнім часом Шухевич перебував у Німеччині на лікуванні. Там він і помер.

Юрій Шухевич народився в березні 1933 року в родині Романа та Олександри Шухевичів. За часів СРСР він був дисидентом і членом Української Гельсінської групи, за що тричі сидів у таборах. Загалом він провів у радянських вʼязницях 28 років.

Після розпаду СРСР Шухевич став організатором і головою УНА-УНСО. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко присвоїв Юрію Шухевичу звання Героя України. Також Шухевич був нардепом VIII скликання у складі фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Під час свого депутатства став ініціатором закону про правовий статус борців за незалежність України у ХХ столітті.