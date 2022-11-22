Єврокомісія надасть Україні ще €2,5 мільярда на відбудову країни

Європейська комісія виділяє Україні ще €2,5 мільярда.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Упродовж 2023 року ЄК планує надати Україні €18 мільярдів із регулярними платежами. Ці кошти підуть на відбудову інфраструктури, яка зазнала руйнувань унаслідок російських обстрілів.

«Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — зазначила вона.