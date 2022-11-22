Росіяни обстріляли Оріхів. У пункті видачі гумдопомоги загинув соціальний працівник

Об 11:20 російські війська почали обстрілювати місто Оріхів, що в Запорізькій області.

Унаслідок прямого влучання в пункт видачі гуманітарної допомоги, що розтагшований у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, дві жінки отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Жертв могло бути значно більше, але цього вдалось запобігти через відсутність черг.