Україна повернула додому тіла 33 загиблих військовослужбовців

Україна повернула додому тіла 33 загиблих героїв, які віддали свої життя за Україну. Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Операцію проводили за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур.

«Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сімʼям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їхню памʼять», — зазначив Котенко.