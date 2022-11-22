Втрати російської армії у війні з Україною сягнули 85 тисяч солдатів убитими

Упродовж 21 листопада російська армія втратила вбитими ще 400 солдатів. Загалом за 272 дні вторгнення росіяни недорахувалися 85 тисяч окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 895 танків (+3 за минулу добу);
- 5 827 бойових броньованих машин (+5);
- 1 882 артилерійські системи (+12);
- 395 РСЗВ;
- 209 засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 537 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+2);
- 480 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 393 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+15);
- 161 одиниця спеціальної техніки.