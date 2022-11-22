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Втрати російської армії у війні з Україною сягнули 85 тисяч солдатів убитими

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 21 листопада російська армія втратила вбитими ще 400 солдатів. Загалом за 272 дні вторгнення росіяни недорахувалися 85 тисяч окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 895 танків (+3 за минулу добу);
  • 5 827 бойових броньованих машин (+5);
  • 1 882 артилерійські системи (+12);
  • 395 РСЗВ;
  • 209 засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 537 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+2);
  • 480 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 393 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+15);
  • 161 одиниця спеціальної техніки.