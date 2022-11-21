Український суд відправив до вʼязниці десятьох бойовиків «л/днр»

В Україні засудили 10 бойовиків «л/днр». Вони проведуть за ґратами від 13 до 15 років.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Серед засуджених — командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які воювали проти України на Запорізькому напрямку. Бойовиків затримали під час контрнаступу ЗСУ на півдні.
Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Ще один засуджений — командир танка окупантів, який обстрілював Сєвєродонецьк і Рубіжне на Луганщині. Він потрапив у полон під час бою в районі Сєвєродонецька в червні цього року.
Суд визнав його винним за:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.