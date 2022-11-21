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Втрати російської армії в Україні сягнули 84 600 солдатів убитими

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 20 листопада російська армія втратила вбитими ще 390 солдатів. Загалом за 271 день вторгнення росіяни недорахувалися 84 600 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 892 танки (+6 за минулу добу);
  • 5 822 бойові броньовані машини (+5);
  • 1 870 артилерійських систем (+2);
  • 393 РСЗВ;
  • 209 засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 537 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+2);
  • 480 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 378 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
  • 161 одиниця спеціальної техніки.