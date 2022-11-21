Втрати російської армії в Україні сягнули 84 600 солдатів убитими

Упродовж 20 листопада російська армія втратила вбитими ще 390 солдатів. Загалом за 271 день вторгнення росіяни недорахувалися 84 600 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці: