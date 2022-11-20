У Катарі стартував Чемпіонат світу з футболу

У Катарі розпочався Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Він триватиме з 20 листопада до 18 грудня.
Перед першим поєдинком на стадіоні в столиці Досі відбулася церемонія відкриття. О 18:00 перший матч Чемпіонату світу зіграють збірні Катару та Еквадору.
На ЧС змагатимуться такі команди:
Група А: Еквадор, Сенегал, Нідерланди, Катар.
Група B: Уельс, Іран, США, Англія.
Група С: Саудівська Аравія, Польща, Мексика, Аргентина.
Група D: Австралія, Туніс, Данія, Франція.
Група E: Коста-Ріка, Японія, Німеччина, Іспанія.
Група F: Канада, Марокко, Хорватія, Бельгія.
Група G: Камерун, Сербія, Швейцарія, Бразилія.
Група H: Гана, Південна Корея, Уругвай, Португалія.
Цей Чемпіонат світу стане першим, який відбудеться в країні Близького Сходу, а також його вперше проведуть не влітку, а взимку — через погодні умови.
Проведення ЧС у Катарі супроводжувалося низкою скандалів. Зокрема, ФІФА звинувачували в тому, що Катар підкупив організацію, аби здобути право проводити турнір, але там всі ці закиди відкинули й відмовилися переносити Чемпіонат світу. Також багато західних країн закликали бойкотувати турнір через серйозні порушення прав людини в Катарі, зокрема під час будівництва інфраструктури для проведення турніру.
Збірна України не зіграє на Чемпіонаті світу, оскільки в останньому матчі відбору вона програла збірній Уельсу. Валлійці перемогли і тому пройшли на ЧС до групи B.