ГУР: Росіяни планують теракти в білорусі, зокрема на АЕС «Островець»

Російські спецслужби запланували низку терактів у білорусі. Одна з головних цілей — білоруська атомна електростанція «Островець».

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Мова йде про штучно спровоковані техногенні катастрофи на обʼєктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» — території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненська та Брестська області.

Росіяни хочуть зробити країни НАТО та Україну відповідальними за теракти. Наразі співробітників білоруських кдб, мвс та прикордонників вже привели у стан підвищеної бойової готовності.

На думку росіян, все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. Також ці дії покликані створити необхідну для кремля суспільну думку у білорусі.