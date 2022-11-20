Франція передала Україні зенітні системи Crotale та РСЗВ

Україна отримала від Франції два зенітно-ракетних комплекси Crotale для протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтервʼю Le Journal du Dimanche, пише BFMTV.

За словами Лекорню, Франція уже надіслала в Україну 18 САУ Caesar, ракети Milan та Mistral, близько 60 бронемашин VAB, протитанкові міни HDP-2A2, засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної атаки та прилади нічного бачення.

Запит Києва на радіолокаційні станції перебуває «на розгляді».

Франція також долучиться до роботи центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині. Там працюватимуть з гаубицями PzH 2000, САУ Caesar, танками Gepard та бронемашинами Dingo.

Крім того, французький парламент проголосував за фонд підтримки для України у розмірі €200 мільйонів. Країна також тренуватиме українських військових.

«Наше завдання — для початку навчити дві тисячі осіб із 15 тисяч, запропонованих Євросоюзом. 400 українських військових уже пройшли навчання, зокрема на техніці, яку ми постачаємо», — розповів міністр оборони Франції.