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Генштаб: У війні з Україною росія втратила вбитими 84 210 військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 20 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 84 210 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 886 танків;
  • 5 817 бойових броньованих машин;
  • 1 868 артилерійських систем;
  • 393 реактивні системи залпового вогню;
  • 209 засобів протиповітряної оборони;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 4 371 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 537 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 161 одиниця спеціальної техніки;
  • 480 крилатих ракет.