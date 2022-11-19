Уряд розпочав добровільну евакуацію людей з півдня

Уряд розпочав добровільну евакуацію населення з південних регіонів України. Усі видатки держава бере на себе.

Про це на брифінгу в Миколаєві заявила віцепрем’єр-міністр ― міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить доставку, проживання, медичне забезпечення тощо», — зазначила вона.

За її словами, людям пропонують виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області.

«У нас є на це кошти, є розуміння і, найголовніше, досвід. Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо», — підкреслила Верещук.