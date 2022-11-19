Російські військові літаки виконали небезпечний маневр біля кораблів НАТО в Балтійському морі

Два російські військові літаки виконали небезпечний маневр біля кораблів НАТО, які беруть участь у навчаннях у Балтійському морі.
Про це повідомило Морське командування НАТО.
Інцидент стався 17 листопада. Літаки надто близько пролетіли над кораблями (на дистанції 91 і 73 метри) та не відповідали на радіозапити.
Командування НАТО вважає такі дії небезпечними та непрофесійними. Літаки зайшли в оголошену зону підвищеної небезпеки, яка була створена для проведення навчань з протиповітряної оборони, і виконали маневри, що могли призвести до помилкової оцінки ситуації та спровокувати вогонь корабельного озброєння.
- Після вторгнення військ росії в Україну НАТО значно посилило військову присутність на східному фланзі, зокрема в Балтійському морі.