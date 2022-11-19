У Херсоні знайшли повний список поліцейських-зрадників

Співробітники Державного бюро розслідувань знайшли у звільненому Херсоні повний список колишніх українських правоохоронців, які служили російським окупантам.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Там вказали, що окупанти дуже швидко тікали з Херсону, тому не встигли знищити докази своєї державної зради. Вони залишили журнал прийняття (здавання) поста та перевірки несення служби з охорони будівлі Управління карного розшуку ГУ МВС Херсонської області. Окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями та позивними колаборантів-поліцаїв.

У ДБР назвали позивні кількох колаборантів: «Дукаліс», «Кобра», «Джокер», «Кілер», «Купець», «Мати» та «Вано». Останній — колишній співробітник Головного управління Нацполіції в Херсонській області, якому вже заочно повідомили про підозру в держзраді.

Готується заочне повідомлення про підозру в державній зраді всім фігурантам.