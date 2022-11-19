У Херсоні знайшли повний список поліцейських-зрадників

Співробітники Державного бюро розслідувань знайшли у звільненому Херсоні повний список колишніх українських правоохоронців, які служили російським окупантам.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Там вказали, що окупанти дуже швидко тікали з Херсону, тому не встигли знищити докази своєї державної зради. Вони залишили журнал прийняття (здавання) поста та перевірки несення служби з охорони будівлі Управління карного розшуку ГУ МВС Херсонської області. Окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями та позивними колаборантів-поліцаїв.
У ДБР назвали позивні кількох колаборантів: «Дукаліс», «Кобра», «Джокер», «Кілер», «Купець», «Мати» та «Вано». Останній — колишній співробітник Головного управління Нацполіції в Херсонській області, якому вже заочно повідомили про підозру в держзраді.
Готується заочне повідомлення про підозру в державній зраді всім фігурантам.
- Раніше голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що із 330 поліцейських Херсонської області, які відмовилися залишати окуповані території, з ворогом співпрацювали лише одиниці. «Частина з них вийшла з окупантами, частину найближчим часом затримаємо. Їх небагато — до десяти осіб, які працювали в адміністраціях окупаційної влади», — сказав Клименко.