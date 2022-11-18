Окупанти вдарили по промисловому підприємству Запоріжжя. Під завалами можуть бути люди

Російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«Ворожі ракети влучили в один з обʼєктів інфраструктури. На цей час там зафіксували 5 прильотів. У результаті ворожої атаки виникла пожежа», — повідомив він. За словами Куртєва, під завалами можуть перебувати люди. На місці удару вже працюють співробітники ДСНС.