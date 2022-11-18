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Окупанти вдарили по промисловому підприємству Запоріжжя. Під завалами можуть бути люди

Автор:
Олег Панфілович
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Російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«Ворожі ракети влучили в один з обʼєктів інфраструктури. На цей час там зафіксували 5 прильотів. У результаті ворожої атаки виникла пожежа», — повідомив він. За словами Куртєва, під завалами можуть перебувати люди. На місці удару вже працюють співробітники ДСНС.

  • Близько третьої години ночі 17 листопада ворог випустив по Вільнянську Запорізької області три ракети С-300. Одна ракета влучила в житловий будинок, де перебували цивільні. Дві інші — в обʼєкти інфраструктури. Унаслідок удару загинули щонайменше 9 людей.