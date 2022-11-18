«Укроборонпром» вироблятиме військову техніку та озброєння спільно із шістьма країнами НАТО

«Укроборонпром» спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку щонайменше із шістьма країнами-членами Альянсу.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

«Із Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних. Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку і реактивні системи залпового вогню та розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені в безпечних місцях», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «Укроборонпром» налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також міникалібру 120 мм. Засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО.

«Боєприпаси, вироблені «Укроборонпромом», мають зменшити залежність української артилерії від поставок із-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються», — пояснюють в концерні.