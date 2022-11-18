Голова Миколаївської ОВА Кім заявив, що відновити водопостачання в місті можуть найближчими тижнями

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що робота над відновленням водопостачання в Миколаєві триває. Воду в місті можуть відновити найближчими тижнями.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
«Ми три з чотирьох ділянок уже відремонтували. Просуваємося, але є ділянки, де заміновано й ми чекаємо саперів», — пояснив Кім.
Він підкреслив, що водопостачання в Миколаєві відновлять після того, як на деокупованій Херсонщині зʼявиться електрика.
«Але ми працюємо, бригади залучені, щоб працювати паралельно, а не послідовно. Я впевнений, що ми дамо воду — це питання найближчих тижнів», — зазначив Кім.
- Російські війська ще у квітні 2022 року навмисно підірвали водогін із Дніпра, через який Миколаїв отримував питну воду. На прохання допустити ремонтні бригади окупанти відповідали відмовою.
- З того часу до Миколаєва подають лише технічну воду, яка ще й шкодить водній мережі. Однак після деокупації правого берега Херсонщини українські ремонтники отримали доступ до підірваного водогону та почали його ремонт.