«Падає ВВП, скорочується експорт»: у МЗС України спростували заяви Угорщини про неефективність санкцій проти рф

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що західні санкції проти росії завдають шкоди Європі та спричинили в ній рецесію. Водночас у МЗС України пояснили, чому санкції проти рф є ефективними.

Про це написав у своєму Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Сійярто заявив, що санкціями ЄС лише хоче виправдати власні помилкові рішення. Тому, на його думку, європейські політики, які виступають за санкції проти рф, мають самостійно подати у відставку.

У МЗС України з цим не згодні і навели приклади, чому санкції працюють.

«Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку росії, не відповідають дійсності. Як би в москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселю, санкції працюють та обмежують можливості рф фінансувати війну проти України», — підкреслив Ніколенко.

Він нагадав, що через санкції ВВП росії впаде на 5,5—9%, понад тисячу іноземних компаній покинули російський ринок, інфляція зросла до 22%, а експорт нафти із росії в Європу впаде на 90%.