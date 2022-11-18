В Іспанії знайшли скамʼянілості морської черепахи завбільшки з легковик

В Іспанії знайшли рештки черепахи, яка була завдовжки близько 3,7 метра, важила трохи менше двох тонн і жила в крейдяний період. Це найбільша відома черепаха Європи.

Про це пише Reuters.

Стародавня черепаха носить ім’я Leviathanochelys aenigmatica, вона жила приблизно 83 мільйони років тому. За розміром ця рептилія майже дорівнює до найбільшої черепахи в історії — Archelon, яка жила приблизно 70 мільйонів років тому й сягала 4,6 метра завдовжки.

«Leviathanochelys була така ж довга, як Mini Cooper, а Archelon — такого ж розміру, як Toyota Corolla», — сказав палеонтолог і співавтор дослідження Альберт Селлес з Інституту каталонської палеонтології (ICP).

Художники реконструювали імовірний вигляд черепахи:

Reuters