В Ізраїлі археологи знайшли гігантський бивень стародавнього слона

Під час спільних розкопок дослідники з Тель-Авівського університету та Університету Бен-Гуріона знайшли скамʼянілість давно вимерлого слона з прямими бивнями завдовжки 2,5 метра.

Про це повідомляє Associated Press.

Історик Ізраїльського управління старожитностей Аві Леві, який очолював розкопки, сказав, що це «найбільший повний викопний бивень, що коли-небудь знаходили на доісторичному місці в Ізраїлі або на Близькому Сході».

Науковці вважають, що тварина жила у пізній період нижнього палеоліту, приблизно 500 000 років тому. Це дізналися завдяки камʼяним знаряддям, знайденим неподалік.

Бивень знайшли на рівнині, яка розташована паралельно середземноморському узбережжю Ізраїлю. Але пів мільйона років тому, коли стародавній слон помер, нині посушлива місцевість, ймовірно, була болотом або мілким озером.