В Ізраїлі археологи знайшли розкішний стародавній маєток. Йому 1 200 років і в ньому є льох

На півдні Ізраїлю у пустелі археологи розкопали розкішний маєток віком 1 200 років. Ця знахідка дає сучасним людям унікальне уявлення про життя заможних жителів регіону Негев у VIII — IX століттях.

Про це повідомляє Associated Press.

Маєток знайшли у бедуїнському місті Рахат. Ймовірно, він був збудований під час раннього ісламського періоду.

Будинок має внутрішній двір та чотири крила з кількома кімнатами для мешканців. В одній із його частин є мармуровий коридор із кам’яною підлогою та оздобленими стінами. Археологи також знайшли уламки декорованого скляного посуду.

Під внутрішнім двориком археологи побачили підземні кам’яні сховища. На думку науковців, їх використовували для зберігання речей при більш низьких температурах подалі від спекотного сонця пустелі. Виявилося, що стародавні льохи ретельно сконструйовані та досить міцні — люди могли вільно пересуватися між ними під землею. Один із отворів у цих кімнатах веде до цистерни — там зберігалася прохолодна питна вода для мешканців.

Експерти кажуть, що власники цього маєтку, ймовірно, жили у достатку. Ось що знайшли у їхньому будинку:

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: Associated Press Associated Press

«Розкішний маєток і унікальні вражаючі підземні сховища свідчать про кошти власників. Їхній високий статус і багатство дозволили їм побудувати розкішний особняк, який слугував резиденцією та використовувався для розваг», — йдеться у заяві археологів.