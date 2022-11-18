В Україні викрили онлайн-казино, яке переказало до росії 3 мільярди гривень

Служба безпеки України викрила онлайн-казино, через яке до росії пішло близько трьох мільярдів гривень.

Про це СБУ повідомила 18 листопада.

До організації причетні громадяни України та росії. Українці в цій схемі відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламу, техніку й авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, яка необхідна для роботи азартних ігор в онлайні.

Аналіз платіжних операцій показав, що за період роботи онлайн-казино з території України до рф через криптоперекази вивели майже три мільярди гривень.

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Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні сайти та заблокували доступ до платіжних систем. Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 рф, повідомили про підозру.