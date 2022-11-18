Новини

Генштаб: ЗСУ знищили 350 окупантів та 6 російських крилатих ракет за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 18 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 83 460 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 879 танків;
  • 5 808 бойових броньованих машин;
  • 1 865 артилерійських систем;
  • 393 реактивні системи залпового вогню;
  • 209 засобів протиповітряної оборони;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 4 366 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 536 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 161 одиниця спеціальної техніки;
  • 480 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.