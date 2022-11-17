У Києві зафіксували рекорд за обсягом відключень електроенергії

У четвер, 17 листопада, у Києві зафіксували найбільший обсяг відключень ― понад 500 МВт (за звичайного споживання 1 000―1 200 МВт).

Про це у Facebook повідомив голова постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

«Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення ― антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать, зараз в енергетиків завдання ― забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень», ― написав він.

Водночас він закликав споживачів не плутати екстрені та стабілізаційні відключення. «Відключення на те й екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться та як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення», ― пояснив Коваленко.

За його словами, те, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень, оцінюють залучені до ремонтних робіт енергетики, які з питань безпеки не поширюють інформацію про ураження та статус ремонтів.

Коваленко порадив дізнаватися про поточний статус відключень на сайті компанії YASNO, в її чаті та в чатах колег по мережі, а також писати компанії або мережевим операторам у приватні повідомлення у соцмережах. Він зауважив, що це більш ефективно, ніж очікувати на зʼєднання з телефонними операторами.