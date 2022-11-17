Бюро економічної безпеки виявило групу компаній з російськими власниками, яка недоплатила 320 мільйонів гривень податків

Бюро економічної безпеки викрило групу компаній, частина з яких належать громадянам росії, які ухились від сплати податків на 320 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Одне з підприємств, яке залучене до цієї схеми ухилення від сплати податків, належить до російської групи, власниками якої є депутати держдуми росії із санкційного списку РНБО. Загалом співробітники БЕБ викрили керівників понад 10 компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах у 2020―2022 роках. Вони навмисне занижували сплату податку на прибуток.

Загальна сума збитків бюджету України від діяльності згаданих компаній перевищує 210 мільйонів гривень. Детективи БЕБ домагаються арештів банківських рахунків цих компаній. Вже заарештовано рахунки, на яких зберігається приблизно 200 мільйонів гривень.