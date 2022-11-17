Бенксі опублікував відео створення своїх робіт в Україні

Британський вуличний художник Бенксі опублікував відео про створення робіт в Україні.

Виданню The Art Newspaper художник розповів, що створив в Україні сім робіт — усі в Києві та Київській області. Перша робота — це гімнастка, яка балансує на уламках на пошкодженій будівлі в Бородянці. Ще одна робота — маленький хлопчик у формі для бойових мистецтв перекидає на спину дорослого чоловіка, який схожий на путіна.

На інших роботах зображено двох дітей, двох дітей, які ніби гойдаються на протитанковому їжаку, що стоїть поруч, а також жінку в бігуді й протигазі та з вогнегасником.