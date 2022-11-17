«Укрзалізниця» змінює розклад рейсів у деокупований Купʼянськ

«Укрзалізниця» змінює розклад рейсів між Купʼянськом і Харковом.
Із 18 листопада рейс № 6605/6608 Харків-Пасажирський — Осинове вирушатиме з Харкова о 07:21 і прибуватиме до зупинного пункту Осинове об 11:43.
У зворотному напрямку, з Осинового, рейс відправлятиметься о 13:01 і прибуватиме до Харкова о 16:58.
Також люди можуть дістатись Осинового та Купʼянська безкоштовними автобусами місцевої громади:
- Купʼянськ-Вузловий — Заоскілля (11:00 — 12:20);
- Осинове — Стадіон (11:50 — 12:20);
- Ківшарівка — Заоскілля (11:00 — 12:30).
Крім цього потяга, щодня двічі на добу курсує залізничний шатл сполученням Осинове — Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.