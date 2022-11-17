ГУР: Білорусь хоче виробляти складові для снарядів. Для цього її делегація вирушить в Іран

Влада білорусі хоче виробляти на території країни складові для снарядів калібрів 152 і 122 мм, а в майбутньому перейти на замкнений цикл виробництва боєприпасів.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Також режим лукашенка з’ясовує, чи зможе збирати реактивні снаряди калібрів 122, 220 і 300 мм з імпортних складових.

У зв’язку з цим 20―23 листопада білоруська делегація планує поїхати в Іран.

За даними українських розвідників, білоруси обговорять з іранцями весь цикл виробництва ― від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів і тари, що використовується для їх пакування.