ДТЕК: В Україні без світла наразі 40% споживачів, Київська область може бути без світла кілька днів

В Україні через російські атаки наразі без світла 40% споживачів. Про це розповів виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону 17 листопада.

Де найскладніша ситуація, Сахарук не повідомив. Однак, за його словами, Київській області треба бути готовою до того, що електроенергії не буде протягом кількох днів. Через це будуть не планові відключення, а планові включення — на 2—3 години максимум.