На саміті G20 із російським міністром лавровим зустрівся лише один дипломат — голова МЗС Китаю

Під час саміту G20 очільника російської делегації, міністра закордонних справ сергія лаврова проігнорували майже всі представники інших держав. Він зустрівся лише з одним дипломатом — міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
Про це пише Bloomberg.
Це був уже десятий їхній контакт з початку 2022 року.
Під час зустрічі Ван Ї зазначив, що Китай «продовжуватиме відстоювати справедливу та обʼєктивну позицію і відіграватиме конструктивну роль» у просуванні мирних перемовин росії та України.
Сам лавров знову казав про «стратегічне співробітництво» між росією та Китаєм.
- Цьогорічний саміт G20 відбувся на індонезійському острові Балі 15—16 листопада. Україну теж запросили на цей саміт, але український президент виступав на ньому в онлайн-форматі. Водночас російський президент путін на саміт не поїхав — замість нього туди прибув очільник мзс лавров.
- Зеленський під час виступу заявив, що росія має поважати територіальну цілісність України, вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.