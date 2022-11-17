Новини

ЗСУ знищили ще 400 російських військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 400 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 83 110 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 17 листопада.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 878 танків (+7 за минулу добу);
  • 5 804 бойові броньовані машини (+7);
  • 1 860 артилерійських систем (без змін);
  • 393 реактивні системи залпового вогню;
  • 200 засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 531 дрон (+6);
  • 474 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 362 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+2);
  • 160 одиниць спеціальної техніки.