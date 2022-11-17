У додатку «Дія» зʼявився витяг про місце проживання

У додатку «Дія» відтепер можна отримати витяг про місце проживання, який потрібен при отриманні кожної четвертої держпослуги. Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило 17 листопада.
Як отримати витяг у смартфоні?
- Оновити застосунок та в розділі «Послуги» обрати «Довідки та витяги»;
- обрати «Витяг про місце проживання»;
- натиснути «Замовити витяг».
Заявка буде опрацьована протягом декількох хвилин. Якщо відомості про людину знайшли в реєстрі, то далі вона може завантажити pdf-документ протягом 24 годин.
- Незабаром у «Дії» зʼявляться дипломи та шкільні атестати і вже повернули функцію сплати штрафів за порушення ПДР, а також дозволили зареєструватися в кандидати на усиновлення дитини.