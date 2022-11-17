У додатку «Дія» зʼявився витяг про місце проживання

У додатку «Дія» відтепер можна отримати витяг про місце проживання, який потрібен при отриманні кожної четвертої держпослуги. Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило 17 листопада.

Як отримати витяг у смартфоні?

Оновити застосунок та в розділі «Послуги» обрати «Довідки та витяги»;

обрати «Витяг про місце проживання»;

натиснути «Замовити витяг».

Заявка буде опрацьована протягом декількох хвилин. Якщо відомості про людину знайшли в реєстрі, то далі вона може завантажити pdf-документ протягом 24 годин.