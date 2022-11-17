Північна Корея провела чергові випробування балістичної ракети. Її випустили в бік Японського моря

Північна Корея провела чергове випробування балістичної ракети. Її випустили у бік Японського моря.

Про це пише Yonhap.

У Південній Кореї підтвердили запуск, але поки без інших подробиць. Тип запущеної ракети теж поки не встановили.

Цей запуск став першою ракетною провокацією цього тижня та першим запуском після того, як США, Японія та Південна Корея пригрозили жорсткою відповіддю на подальші випробування КНДР.