МАГАТЕ: Через ракетні удари Хмельницька АЕС була девʼять годин знеживлена

Учора через ракетні удари рф Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) втратила повний доступ до електромережі.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Підключення ХАЕС до електромережі було повністю втрачено о 18:35 за місцевим часом 15 листопада після того, як протягом двох з половиною годин через ракетні обстріли енергетичної інфраструктури країни були втрачені чотири діючі лінії електропередач», — повідомили в МАГАТЕ. У цей період було зупинено два реактори станції.

Тільки через дев’ять годин — о 03:45 середи — станція знову почала отримувати електроенергію через дві резервні лінії електропередач. Одна з цих ліній знову була втрачена приблизно через годину та відновлена ​​лише об 11:25. Два блоки реактора залишаються в режимі зупинки.

Рівненська АЕС, яка теж розташована на заході України, учора вдень втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. У результаті станція знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився. Станція у середу о 04:00 збільшила потужність ще одного з енергоблоків, щоб продовжити подавати електроенергію в українську мережу.

«Це був дуже тривожний розвиток подій. Він показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими під час цієї жахливої ​​війни стикаються всі ядерні обʼєкти України, а не лише Запорізька атомна електростанція. У той час як на Хмельницькій атомній електростанції відновили дистанційне електропостачання, вчорашня втрата електроенергії чітко демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, підвищуючи ризик ядерної аварії», — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.