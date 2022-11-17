На морський флот дронів вже зібрали 250 мільйонів гривень

На морський флот дронів вже зібрано 250 мільйонів гривень. Цієї суми вистачить, щоб придбати 25 безпілотних апаратів.
Про це повідомила платформа UNITED24, через яку збираються кошти.
«Наразі ми зібрали кошти на понад 25 морських безпілотників. І ми раді повідомити, що Служба безпеки України теж фінансуватиме дрони. Як відомо, СБУ та ВМС України є великими шанувальниками морських пригод», — йдеться в повідомленні.
Наразі відомо, що перші чотири дрони отримають назви «Херсон», «Севастополь», «Маріуполь» і «Бахмут».
Україні потрібно 100 морських дронів. Вартість одного — 10 мільйонів гривень.
- 11 листопада Україна почала збір коштів на флот безпілотників, які приймали участь в атаці на кораблі Чорноморського флоту росії у Криму 29 жовтня. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Іван Голубєц», на відео атаки можна бачити удар по фрегату «Адмірал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва».
- У коментарі «Бабелю» в Мінцифри розповіли, що контрактують дрони у засекреченого українського виробника. Сама розробка теж секретна. У відомстві додали, що вказані морські дрони можуть вести дальню розвідку, супроводжувати та підтримувати бойові кораблі, конвоювати торгові судна, а також корегувати вогонь і здійснювати самостійні атаки.