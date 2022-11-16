На деокупованій Херсонщині наразі виявили 63 тіла закатованих людей

На деокупованій території Херсонської області вже знайшли 63 тіла закатованих російськими окупантами людей.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Проводиться ексгумація тіл тих, хто був закатований там. Наразі виявили 63 тіла на всій території Херсонщини, але ми маємо розуміти, що пошуки лише розпочалися. Ми розуміємо, що місяці перебування російських орків не пройшли повз населені пункти та мирних громадян, а тому буде знайдено ще багато місць катувань і поховань жертв таких злочинів», ― сказав міністр.

Уже знайшли 11 місць, де росіяни утримували людей, із них чотири мають ознаки катівень. Загалом порушено 436 кримінальних проваджень за ознаками воєнних злочинів.