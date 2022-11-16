Зеленський: В Україні розробили «паралельну мережу» енергопостачання

Україна розробила перспективну систему постачання електрики, але реалізувати її зможе після закінчення активної фази війни.

Про це нас пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

«Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти», ― сказав президент. За його словами, вдалося розробити «паралельну мережу», але наразі пріоритет номер один ― захистити існуючу інфраструктуру. «Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні», ― впевнений український лідер.