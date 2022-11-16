Місту Новоград-Волинський Житомирської області повернули історичну назву — тепер це знову Звягель

Верховна Рада перейменувала місто Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель. Про це 16 листопада повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Також Новоград-Волинський район області Рада перейменувала на Звягельський.

Ще 16 червня місцева рада Новоград-Волинська проголосувала за повернення місту його історичної назви, яке вперше згадується у джерелах 1256 року як руське місто Возвягель. У XVI столітті під пануванням князів Острозьких місто розвинулось як урбаністичний центр Звягель, а назву Новоград-Волинський отримало під час перебування у складі Російської імперії.