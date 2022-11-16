СБУ знайшла в Херсоні списки агентів фсб, які співпрацювали з росіянами під час окупації

Служба безпеки України під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні знайшла засекречені документи фсб, в яких була інформація про агентів-колаборантів.

Про це СБУ повідомила 16 листопада.

Документи знайшли на території місцевого гаражного кооперативу. Серед вилученого:

визначені «зобов’язання» агентів про конфіденційне співробітництво з фсб;

повідомлення від агентів про результати виконання «завдань»;

протоколи обшуків у помешканнях херсонців.

Так, колаборанти давали «наводку» окупантам на місця перебування українських патріотів і допомагали переслідувати місцевих жителів за сфабрикованими справами. Крім цього, є факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх домівок під виглядом «обшуків».

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Колаборантів завербували працівники фсб, які входили до складу «тимчасової оперативної групи ВОГ-8», саме вони координували диверсантів на південному напрямку.